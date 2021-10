Dia do Servidor Público: Governo do Piauí anuncia ponto facultativo para quinta-feira (28)

O Governo do Piauí anunciou, na manhã deste sábado (23), que decretará ponto facultativo na próxima quinta-feira (28), em homenagem ao Dia do Servidor Público.



A informação é do secretário de Governo, Osmar Júnior, que informou também à imprensa que o Estado não decretará ponto facultativo no dia 01 de novembro, véspera do feriado do Dia de Finados.

O Governo informou ainda que está preparando uma programação em alusão à data, na Semana do Servidor.

No entanto, o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, transferiu a data para o dia 1º de novembro.





