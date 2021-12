Desistência de Lucy e candidatura de filha de Firmino muda o cenário político na capital

O anúncio da candidatura da filha de Firmino Filho, Bárbara Soares, agitou os bastidores políticos no último dia 08. Vista como uma estratégia de sobrevivência do grupo político ligado ex-prefeito Firmino, a saída de Lucy e a chegada de Bárbara poderá atrair, de forma mais efetiva o voto de sentimento, o emocional, de apoiadores do ex-prefeito. Lucy comunicou ao Progressistas a desistência da reeleição e na próxima semana Bárbara se filiará ao partido.



O desgaste na imagem de Lucy, que se indispôs com vários aliados de Firmino, é visto como o principal motivo da desistência, além do desgaste emocional enfrentado pela parlamentar. A candidatura de Bárbara chacoalha o bastidor político já que os principais afetados seriam os deputados com maior atuação em Teresina, uma vez que a filha de Firmino deve ter uma votação expressiva na capital. O vereador Jeová Alencar, candidato a deputado estadual, e os deputados Gessivaldo Isaías e Teresa Britto, mais votados em Teresina, poderiam perder espaço com a candidatura de Bárbara.

A fundo de comparação, em 2018 Lucy Soares foi a segunda deputada estadual mais votada no Piauí, com 57384 votos. Em Teresina a deputada teve uma expressiva votação de 37652 votos, 65% total. Já Teresa Britto, por exemplo, foi a deputada com o maior percentual do total de votos advindos da capital. Dos 19532 votos da parlamentar, 13937 vieram de Teresina, impressionantes 75%, o que torna Teresa Britto a parlamentar mais dependente da capital. Em que pese o contexto completamente diferente em 2022, Bárbara deve ficar bem abaixo dos 37 mil votos da mãe em Teresina em 2018, porém deve ter grande apoio na capital, berço político do pai.





FOTO: Arquivo Pessoal

Filiação na próxima semana

A filha da deputada Lucy Soares (PP) e do ex-prefeito de Teresina Firmino Filho assinará a ficha de filiação ao Progressistas na próxima segunda-feira (13). Bárbara Soares já vem acompanhando a mãe em algumas viagens e compromissos políticos e, agora, passará a fazer parte dos quadros do partido.

Em nota, a deputada Lucy Soares afirmou que “sua filha Bárbara Soares irá se filiar ao Partido Progressistas e se juntará à luta por um Piau í e Teres i na cada dia melhores”. Ela entra para um partido a menos de um ano das eleições estaduais de 2022.

Nas redes sociais, Bárbara, que é médica, tem postado a rotina ao lado da mãe. As visitas aos municípios do interior faz parte da estratégia de torná-la mais conhecida e de aproximá-la das lideranças políticas do Estado.

A filiação de Bárbara está agendada para as 11h, na sede do Partido Progressistas.

