Desenvolvimento econômico deve ser pauta prioritária no segundo semestre, defende Franzé

A Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), que volta de recesso parlamentar na próxima terça-feira (2), deve priorizar o debate de temas relacionados ao desenvolvimento econômico neste segundo semestre, é o que estima o deputado Franzé Silva (PT). Segundo o petista, uma das pautas serão algumas operações de crédito solicitadas pelo Governo do Estado.



“E esses recursos vão vir para a economia girar. E a Alepi vai buscar, junto com o Executivo, fazer com que esses recursos sejam usados em benefício da população, com a geração de emprego e renda e fazendo com que a população do Piauí possa superar esse momento difícil da história mundial”, prevê o parlamentar.

Franzé Silva (Foto: Reprodução/Alepi)

Para Franzé, o enfoque econômico será fundamental para que o Piauí siga enfrentando os impactos da crise em decorrência do novo coronavírus (Covid-19). Para isso, defende obras de infraestrutura em todos os municípios piauienses, que devem se somar a ações da iniciativa privada que começam a ganhar fôlego após a vacinação.

“Nós passamos o ano de 2020 por um período difícil devido ao alto número de mortos pela pandemia, mas a Assembleia trabalhou de modo muito concentrado nessa questão de apresentar leis que amenizassem a vidas das pessoas que estavam ali com as suas rendas debilitadas. Tivemos a aprovação de empréstimos e, ainda, com a iniciativa do governador um auxílio financeiro para ajudar alguns setores”, concluiu o deputado.

Com informações da Alepi

