Desembargadores Erivan Lopes e José James passam a compor o TRE-PI

O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI) elegeu nessa segunda-feira (4) os desembargadores Erivan Lopes e José James para a composição da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí (TRE-PI). Os eleitos ocuparão a presidência e a vice-presidência do TRE no biênio 2020-2022.



Erivan ficou na primeira colocação, com 15 votos, enquanto José James Pereira obteve 13 votos, ocupando a segunda posição na disputa. Os dois disputaram as vagas com os também desembargadores Paes Landim, atual presidente do TRE, e Ricardo Gentil.



O desembargador Erivan Lopes, junto com José James, vão compro a Corte do Tribunal Regional Eleitoral - Foto: O Dia

Após a confirmação do resultado, o desembargador Erivan Lopes agradeceu o voto de confiança dos demais desembargadores e prometeu atuar para garantir o bom andamento da justiça eleitoral no Piauí. “Eu faço uma avaliação positiva. Como é do conhecimento geral, saí da presidência do Tribunal de Justiça há pouco mais de nove meses, submeti meu nome à avaliação e recebi o apoio quase unânime do Tribunal”, pontuou.

Já o desembargador José James também agradeceu o voto dos colegas e disse que vai conversar com Erivan Lopes sobre a composição. “Vamos conversar ainda à esse respeito para colocar os nomes à disposição do TRE. Vamos ter muito trabalho e compromisso para que o resultado seja o desejo do povo”, disse.

O resultado da eleição interna já foi encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral. O processo de escolha dos ocupantes dos cargos de presidente e vice-presidente para o próximo biênio será conduzido pela atual composição da Corte Eleitoral. Os mandatos terão início em abril de 2020.

Natanael Souza, do Jornal O Dia