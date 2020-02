Des. Haroldo Rehem assume interinamente a presidência do TJ-PI

O desembargador Haroldo Oliveira Rehem, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI), assumiu nesta quarta-feira (05) o cargo de presidente em exercício do Poder Judiciário Estadual. O presidente em exercício permanece no cargo durante o período de férias regulamentares do desembargador Sebastião Ribeiro Martins referentes ao primeiro período do exercício do ano de 2020.



Atual vice-presidente do TJ-PI, eleito para o biênio 2019/2020, o desembargador Haroldo Rehem também já ocupou os cargos de ouvidor judiciário do Poder Judiciário do Estado do Piauí, vice-presidente e corregedor-regional do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí. Além disso, possui larga experiência no magistério, sendo professor-decano da Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí (Esmepi).

Haroldo Rehem é natural de Ribeira do Pombal (BA). Graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Piauí em 1977. Ocupou os cargos de agente de Polícia Federal e delegado de Polícia Federal. Ingressou na magistratura em junho de 1981, tendo atuado em comarcas como as de Barras, União, Campo Maior, Parnaguá, Água Branca, Castelo do Piauí, Piripiri, São Pedro, Regeneração, São Miguel do Tapuio e Teresina. Atuou também como juiz eleitoral em diversos pleitos e foi juiz-membro do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) no biênio 2004/2005.





João MagalhãesNatanael Souza