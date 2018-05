Deputados vão a Brasília discutir empréstimo em audiência com a Caixa

Quatro deputados da base de Wellington Dias (PT) estarão em Brasília amanhã (17) para acompanhar o andamento da operação de crédito realizada entre o governo do Estado e a Caixa Econômica Federal. A comissão tem uma reunião marcada com o presidente do banco, Nelson Antônio.

O grupo é formado pelos deputados Fábio Novo (PT), Liziê Coelho (MDB), Georgiano Neto (PSD) e Hélio Isaías (PP). “Vamos nos inteirar de como anda o processo é obviamente pedir agilidade para que a gente finalize esse processo para que de fato o Estado possa receber esses recursos que são importantes para várias obras”, disse Fábio Novo.

Na semana passada o Tribunal de Contas do Estado (TCE) emitiu um parecer favorável à liberação do pedido de empréstimo e o Tribunal de Contas da União (TCU) corroborou com essa primeira decisão, autorizando a Caixa a liberar a segunda parcela do Finisa I e o empréstimo Finisa II.

O governador aguarda também uma decisão do Ministro Fachin, do STF, sobre o assunto ainda esta semana. No final do mês passado o governo solicitou a obrigatoriedade da Caixa em realizar o pagamento no valor R$ 315 milhões. A Procuradoria Geral do Estado esclarece que as operações são independentes e que a prestação de contas de um não impede a liberação do outro.



Wellington Dias solicitou a obrigatoriedade da Caixa em realizar o pagamento no valor R$ 315 milhões (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Oposição quer representante na reunião

O deputado Rubem Martins (PSB) informou que o grupo de deputados que faz oposição ao governo também pretende ir a Brasília para participar da reunião com o presidente da Caixa Econômica. A proposta foi feita pelo parlamentar durante discurso no plenário da Assembleia nesta terça-feira (15).

“A oposição se sente responsável pela boa execução, pela aplicação dos recursos. Então, nós queremos compor também essa comissão. Vamos para fazer coro porque continuamos a favor de que venha o empréstimo. Não somos contrários. Nunca fomos. Somos contra ao desvio de recursos que ocorreu na liberação da primeira parcela”, disse Rubem Martins.

Rubem Martins (PSB) e Gustavo Neiva (PSB) chegaram a apresentar um requerimento solicitando a criação de uma comissão especial de parlamentares para acompanhar as obras que serão executadas com os recursos do empréstimo da Caixa Econômica Federal (CEF). A proposta foi rebatida pela base.

Ithyara Borges - Jornal O Dia