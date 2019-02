Deputados tomam posse em sessão na Alepi e presidente será eleito

O movimento na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) está sendo intenso nesta sexta-feira (01), em razão da posse dos deputados estaduais eleitos no pleito geral de outubro do ano passado. 30 parlamentares assumem suas cadeiras no Legislativo, com um índice de renovação de 15% em relação aos nomes que compuseram a Casa na última legislatura.





Foto: Arquivo O Dia

A solenidade é presidida pelo deputado Themístocles Filho (MDB), presidente da Alepi, e contou com a presença, no início, do governador Wellington Dias, que foi o primeiro a discursar. Em sua breve fala, Dias propôs a união entre os poderes Legislativo e Executivo, em nome do desenvolvimento do Piauí. O governador ainda viajará para Brasília para participar da posse da primeira-dama Rejane Dias como deputada federal.

Após assumirem seus postos, o primeiro ato dos parlamentares será decidir quem será o presidente da Assembleia Legislativa nesta legislatura que se inicia hoje. Concorrem no pleito o atual presidente da Casa, deputado Themístocles Filho (MDB), cujo nome foi posto em consenso entre base e oposição, e o deputado Nerinho (PTB) que decidiu lançar candidatura avulsa como protesto após ser preterido na formação da chapa de consenso articulada por Wellington Dias.

Maria Clara Estrêla, com informações de Cícero Portela