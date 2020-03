Os deputados estaduais que compõe a Assembleia Legislativa se reúnem nesta segunda-feira (23), de forma virtual, para votar matérias relacionadas à prevenção da pandemia global do coronavírus (Covid-19). Os parlamentares utilizarão um sistema desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia da Informação da Casa, que permite a discussão e votação de matérias, da mesma forma que tradicionalmente no plenário.

“A partir de segunda-feira, a Assembleia Legislativa vai votar algumas matérias de interesse do Estado do Piauí, algumas enviadas pelo governador, outras dos senhores deputados e senhoras deputadas. Todas essas matérias são de interesses da população para sabermos o que que o Estado e os municípios podem fazer para diminuir os riscos, com a ajuda dos nossos médicos, de quem compõe o quadro, enfermeiros, técnicos”, destacou o presidente da Assembleia, Themístocles Filho (MDB).



Deputados se reúnem virtualmente para votar matérias relacionadas à pandemia - Foto: O Dia



O presidente do legislativo estadual também destacou que as autoridades devem apresentar esforços para também barrar os impactos econômicos que a pandemia deve ocasionar. “O governo federal, o governo do Estado, os municípios têm que trabalhar em duas vertentes, a principal combater esse problema gravíssimo da saúde que acontece no mundo e no Piauí, na capital e no interior, mas também de olho para que milhares de piauienses não deixem de trabalhar e daqui a alguns dias possam perder seus empregos”, disse.

Entre as matérias que vão ser votadas pela Assembleia Legislativa nesta segunda, estão o decreto do governo estadual que estabelece situação de calamidade e as propostas de redução de ICMS de alguns itens essenciais para o combate ao coronavírus, como o Álcool Gel.

Natanael Souza, do Jornal O Dia