Deputados retomam vistorias aos hospitais regionais do interior

Os membros da comissão de Saúde, Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) retomaram as vistorias aos hospitais regionais do estado. Nesta sexta-feira (23), os parlamentares estarão nos municípios de São Raimundo Nonato e Uruçuí, fiscalizando as instalações dos hospitais Senador José Cândido Ferraz e Senador Dirceu Arcoverde, respectivamente.

Presidente do grupo parlamentar e integrante da bancada de oposição na Alepi, a deputada Teresa Britto (PV) frisa que as ações desenvolvidas pela comissão são relevantes para a saúde do estado, já que segundo ela, existem diversas denúncias de irregularidades, atrasos salariais, ausência de profissional e estrutura precária nas unidades de saúde.



Os hospitais de pequeno porte também serão visitados agora, disse Teresa Brito - Foto: Elias Fontinele/O Dia



“Já visitamos muitos hospitais em nosso estado. Por onde passamos, o resultado foi de descaso total com a saúde pública. Já providenciamos um relatório sobre as visitas que realizamos no semestre passado. Agora vamos retomar essas vistorias aos hospitais regionais e de pequeno porte. Pois sabemos que a situação é de calamidade e abandono", disse a deputada.

Na quinta (21), o colegiado também estiveram nos hospitais regionais localizados nas cidades de Simplício Mendes e São João do Piauí. Antes disso, os deputados já haviam vistoriado as unidades de outras cidades do interior do estado, bem como a Maternidade Dona Evangelina Rosa e o Hospital Infantil, na capital.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia