Deputados querem informações sobre ações de fiscalização do isolamento

Os deputados Henrique Pires (MDB), Severo Eulálio (MDB) e João Mádison (MDB) apresentaram requerimento na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), para que os órgãos de Segurança do Estado e da Prefeitura de Teresina apresentem informações quanto às abordagens à população e estabelecimentos comerciais durante a quarentena.

Os parlamentares querem ter acesso a informações oficiais sobre todos os procedimentos realizados neste período, bem como o quantitativo de ações que resultaram na detenção, multa ao na condução de comerciantes, empresários e empreendedores a Central de Flagrantes.



Foto: O Dia

“Vários decretos foram publicados e um deles trata sobre o isolamento social, tanto para população como ao comércio, onde quem vier descumprir, caberá a polícia civil, militar e guarda municipal, realizar o procedimento criminal. Agora vem o questionamento, qual procedimento criminal?”, questiona o documento protocolado.

Um comerciante, que descumpria as normas de funcionamento do setor na capital, foi detido há poucos dias por resistir à abordagem policial. As imagens ganharam ampla repercussão em todo o estado e levantaram a discussão sobre possíveis excessos cometidos pelos agentes de segurança.

Para Henrique Pires, é preciso apurar os abusos durante as ações de fiscalização. “Os cidadãos estão sendo detidos como se marginais fossem e levados a central de flagrantes. Defendo o cumprimento da lei e do isolamento, conforme determinam os decretos, mas os excessos não podem ser tolerados”, finaliza.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia