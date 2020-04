A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) realizou, nesta terça-feira (14) reunião virtual para apreciar, dentre outras coisas, as mensagens do Governo do Estado referentes à operações de crédito junto a instituições financeiras que, somadas, ultrapassam a marca de R$ 1,5 bilhão, mas pedidos de vistas adiaram a deliberação.

Uma das operação diz respeito a um empréstimo de R$ 1 bilhão junto ao Banco do Brasil (BB), valor que seria destinado a investimentos nas áreas da saúde, segurança e infraestrutura básica.



Deputados pedem vista e CCJ adia votação de novos empréstimos do Governo - Foto: O Dia



Outra discussão foi um aditivo US$ 100 milhões (pouco mais de R$ 500 milhões) ao contrato de empréstimo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) já autorizado pelo legislativo estadual. Os deputados Gessivaldo Isaías (Republicanos) e Teresa Britto (PV) solicitaram prorrogação para apreciação da proposta no colegiado.

Teresa Britto, acompanhada dos deputado Francisco Limma (PT) e Marden Menezes (PSDB), também pediu mais tempo para analisar a proposta de um novo empréstimo do Governo junto ao Banco de Brasília, no valor de R$ 83 milhões.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia