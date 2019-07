Deputados já apresentaram mais 200 proposições legislativas em 2019

A reportagem do Jornal O Dia também utilizou os dados disponíveis no site da Câmara dos Deputados para verificar a produtividade dos deputados federais do Piauí durante o primeiro semestre deste ano. Entre janeiro e junho, os parlamentares do estado apresentaram 235 proposições, entre projetos de lei, emendas, requerimentos, entre outros. Entre os 10 deputados federais do Piauí, Rejane Dias (PT) é a que aparece com o maior número de proposições, 76 ao todo.

Rejane Dias (PT) é a que aparece com o maior número de proposições, 76 ao todo. (Foto: Poliana Oliveira/ODIA)



A segunda colocação nesse quesito é de Assis Carvalho (PT), que apresentou 59 proposições legislativas ao longo do primeiro semestre de 2019. Já Marcos Aurélio Sampaio (MDB), com seis proposições, e Marina Santos (SD), com quatro proposições, são os que menos atuaram na bancada do Piauí entre janeiro e junho deste ano. Eles ficam acima apenas de Paes Landim(PTB), que após retornar à Câmara em junho apresentou apenas uma proposta.

Quando o assunto é legislar, principal função do Congresso Nacional, a bancada federal apresentou 41 Projetos de Lei ao longo do primeiro semestre. Desse total, 24 são de autoria de uma única parlamentar, Rejane Dias (PT). Marina Santos (SD) e Paes Landim(PTB) são os únicos da bancada do Piauí que ainda não apresentaram nenhum projeto de lei durante a atual legislatura.

Deputados do Piauí compareceram a mais de 75% das sessões deliberativas



A reportagem também teve acesso aos dados que mostram a frequência dos deputados do Piauí nas sessões deliberativas da Câmara dos Deputados, ou seja, aquelas em que há discussão e votação de proposições. Nas mais de 70 sessões deliberativas realizadas durante o primeiro semestre, a média de presença dos piauienses ultrapassou a marca de 75%. Átila Lira e Júlio César são os que mais compareceram às sessões deliberativas da Câmara. Cada um deles possui apenas uma falta nesse tipo de sessão, geralmente, realizada entre terça e quinta-feira.

Deputados do Piauí compareceram a mais de 75% das sessões deliberativas. (Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados)



Já quando o assunto é uso da tribuna do plenário da casa, o primeiro colocado entre os membros da bancada do Piauí é Assis Carvalho (PT), com 22 manifestações de fala. A segunda posição é dividida por Átila Lira (PSB) e Rejane Dias (PT), cada um com 15 discursos. Já Flávio Nogueira (PDT) e Júlio César (PSD) utilizaram os microfones da Câmara dos Deputados 14 vezes durante o primeiro semestre.

O site da Câmara dos Deputados não apresenta registros de discursos de Marina Santos (SD), Marcos Aurélio Sampaio (MDB) e Iracema Portela (PP).

Apesar de ter sido eleita na oposição, maioria da bancada do Piauí vota com governo Bolsonaro



Do ponto de vista político, também é possível fazer uma avaliação do primeiro semestre da Bancada Federal do Piauí. Dos deputados que atualmente representam o estado em Brasília, oito votam com o Governo Federal na maioria das matérias. Exemplo disso é o resultado da votação da Reforma da Previdência, quando apenas Assis Carvalho (PT) e Rejane Dias (PT) votaram contra.

Esse cenário é o mesmo que foi constituído em outras votações, menos expressivas, mas de interesse do Governo Federal, o que tornou o Piauí, proporcionalmente, uma das bancadas que proporciona maior apoio ao governo Bolsonaro. Essa realidade parece contraditória, se for levado em conta o resultado das últimas eleições.

Com exceção de Átila lira(PSB) e Marina Santos(SD), todos os outros deputados federais foram eleitos na coligação de Wellington Dias(PT), um dos apoiadores de Fernando Haddad, e ainda que o Piauí foi o estado que ficou marcado pela maior derrota de Bolsonaro nos dois turnos da última eleição presidencial.

Natanael Souza