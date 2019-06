Deputados e entidades discutem segurança dos bancos no estado

A Comissão de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), realizou uma audiência pública nesta quinta-feira (6) para tratar dos serviços prestados pelos bancos no estado. Na ocasião, o assunto mais tratado pelos presentes foi a questão da segurança das instituições financeiras, haja visto os últimos casos de assaltos que ocorreram no Piauí.



O gerente regional da Caixa Econômica Federal, Raimundo Nonato Andrade, destacou a importância deste debate para contribuir com o aperfeiçoamento do atendimento ao cliente e também ampliar a segurança à rede de agências e lotéricas do órgão por todo o estado. Ele pontuou que este tema também é discutido pelo Banco Central (BC).



Parlamentares destacaram os prejuízos da população após cidades ficarem sem serviços bancários - Foto: Assis Fernandes/O Dia



“A Caixa tem um limite de investimento em segurança, que é um plano aprovado pela Policia Federal, mas isso não impede que a gente discuta outras medidas que possamos levar para nossa matriz, buscando aprimorar essas questões que são apresentadas prontamente. Estamos abertos para levar esse anseio da população para nossa ala central de segurança também”, declarou o gestor.

Já o secretário de Segurança Pública do Piauí, Fábio Abreu, afirmou que apesar dos recentes casos de roubos as agências bancárias nos municípios de Castelo e Campo Maior, o estado tem se destacado tanto na prevenção como na solução desses crimes, o que segundo ele, é um intimidador às quadrilhas especializadas neste tipo de ação.

“Estamos buscando essa integração das ações de inteligência, que tem funcionado muito bem no estado do Piauí. Vamos colaborar com outros estados, principalmente os que fazem divisa com o nosso estado, no que se refere a informação, exatamente para evitar essas ocorrências no nosso estado, que está muito controlado”, afirmou o secretário.

A audiência foi uma proposição do deputado Henrique Pires (MDB) e ainda contou com a presença de representantes do Banco do Brasil e Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

João MagalhãesBreno Cavalcante - Jornal O Dia