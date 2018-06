Deputados do Pará trabalham um dia por semana em período eleitoral

Desde o dia 5 de junho, as sessões deliberativas - nas quais se discutem e votam projetos de lei - da Assembleia Legislativa do Pará acontecem somente às terças-feiras. E assim permanecerá pelos próximos quatro meses.

A medida foi adotada por meio de um acordo de líderes e foi proposta pelos deputados estaduais Sidney Rosa (PSB) e Soldado Tércio Nogueira (Pros), ambos candidatos nas eleições deste ano.

Rosa é pré-candidato ao Senado e deve formar chapa com o presidente da Assembleia Legislativa, Márcio Miranda (DEM), para disputar as eleições para o governo do estado. Já Nogueira disputa a reeleição na Assembleia Legislativa.

À reportagem, o deputado Sidney Rosa disse que o novo calendário não resultará em menos trabalho. Segundo ele, os deputados participam de duas sessões nas terças-feiras, uma pela manhã e outra pela tarde.

Já reuniões das comissões, que normalmente aconteceriam pela manhã, estão sendo feitas no próprio restaurante da Assembleia, na hora do almoço.

"Estamos num período pré-eleitoral e vivemos num estado de proporções continentais. Concentrando todo o trabalho num dia, garantimos que os trabalhos na Assembleia sigam normalmente", justifica Rosa.

Antes da decisão, as sessões deliberativas em dois dias da semana, terça e quarta-feira. As segundas e quintas são dedicadas a sessões solenes ou comemorativas.

Mesmo com a redução dos dias de trabalho na Assembleia, os deputados manterão o mesmo salário, de R$ 25,3 mil por mês.

FolhapressJoão Pedro Pitombo