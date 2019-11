Deputados divergem sobre situação do Hospital de Parnaíba

A situação do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), em Parnaíba, gerou divergências entre parlamentares na Assembleia Legislativa. Na última semana, a unidade recebeu a visita dos membros da comissão de saúde da Assembleia Legislativa, que apontaram uma série de problemas estruturais e no atendimento aos pacientes.



A deputada Teresa Britto (PV), que preside a comissão de saúde da Alepi, comparou a situação encontrada no HEDA a um hospital de guerra. “Encontramos pacientes no corredor da emergência inteiro, idosos sentados em cadeira, pacientes jogados nos corredores, passando mal. É um hospital de guerra, algo chocante e estarrecedor”, relatou.

Já a deputada Lucy Soares (Progressistas), que também participou da visita ao Hospital Dirceu Arcoverde, também teceu duras críticas à situação encontrada. “Constatamos as mesmas irregularidades que existem nos outros hospitais regionais. Tem um grupo de profissionais muito bom, mas falta resolutividade”, pontuou.

Ao ser questionado sobre as críticas ao Hospital Dirceu Arcoverde, o deputado estadual Dr. Hélio (PL), que é de Parnaíba, minimizou a situação. Apesar de reconhecer as dificuldades, o parlamentar que a unidade é responsável por atender mais de 30 municípios da região norte do estado do Piauí.

“O HEDA hoje tem uma estrutura física pequena para a grande demanda, na questão específica do pronto socorro, temos a dificuldade do espaço. Apesar disso, é um hospital que tem avançado muito na questão da resolutividade, com as clínicas funcionando, com o corpo clínico qualificado e comprometido”, disse Dr. Hélio.

Os parlamentares da comissão de Saúde da Assembleia Legislativa devem continuar realizando visitas aos hospitais regionais. O objetivo é elaborar um relatório sobre a situação e cobrar providências ao governo do estado.





Secretários entregam na CEF projeto de reforma e ampliação do Hospital de Parnaíba

Os secretários de Estado da Saúde, Florentino Neto e o de Planejamento, Antônio Neto, entregaram ao Gerente Executivo da Gerência de Governo da Caixa Econômica Federal, Marcelo Diniz, o projeto de reforma e ampliação do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde(HEDA), de Parnaíba, que prevê investimentos de R$ 30 milhões; sendo R$ 12 milhões para reforma e R$ 18 milhões para ampliação. Os recursos foram assegurados através de Emenda Parlamentar do Senador Ciro Nogueira (PP).

De acordo com o projeto de ampliação, o HEDA ganhará mais 164 leitos de internações, mais 10 leitos de UTI para o atendimento de alta complexidade, construção da ala de obstetrícia, auditório, necrotério, farmácia e almoxarifado. Na parte de reforma, constam melhorias no centro cirúrgico, urgência, repouso, climatização do hospital, subestação de energia elétrica e melhoria do sistema de saneamento do hospital. “Vamos fazer uma reforma geral, do telhado até o piso, passando pela parte hidráulica, pela parte elétrica e a reestruturação e ampliação, para que nós tenhamos um hospital com o seu fluxo normalizado e mais conforto para os pacientes”, frisou o secretário de Saúde.

O secretário Florentino explicou que as obras serão feitas por etapas, e em cada etapa, os trabalhos serão em áreas diferentes, para não atrapalhar o funcionamento do hospital. A expectativa é que a cada área que seja concluída, já comece a ser utilizada, e assim, diminua um pouco dos transtornos provisórios durante o período da reforma. “São obras importantes que vão dotar o HEDA de capacidade resolutiva para atender a população com conforto e eficiência”, destaca.

Tramitação do projeto

O secretário de Saúde explicou que a expectativa é que o projeto entregue na segunda-feira (12), seja analisado e a Caixa Econômica Federal emita o laudo autorizando a licitação da obra até o final do ano. A expectativa da Sesapi, é que o edital de licitação seja lançado no começo de 2020. “As obras devem iniciar ainda no primeiro semestre, com previsão de entrega em 18 meses”, garante Florentino.

O secretário Antônio Neto, do Planejamento, destacou que essa agilidade na tramitação será possível graças ao Sistema de Monitoramento de Obras e Ações (Simo), coordenado pela secretaria do Planejamento, que tem ajudado a destravar os projetos em tramitação nas instituições financeiras. Segundo ele, os técnicos da Seplan e Sesapi acompanharam desde a elaboração do projeto, participando das discussões de tudo o que envolve o banco e buscando as soluções para os entraves que surgiam. “Essa iniciativa tem feito a diferença e dado resultados que se revertem em benefícios para a população”, fala.