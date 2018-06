Deputados da base tentam esvaziar evento de prefeitos pró-Margarete

Prefeitos de vários municípios do Piauí estão reunidos nesta segunda-feira (11) num restaurante na zona leste da capital para realizar um ato em defesa da permanência de Margarete Coelho (Progressistas) como vice na chapa do governador Wellington Dias (PT) no pleito deste ano.

A vaga está sendo cobiçada pelo MDB, que pretende indicar o deputado estadual Themístocles Filho, e nos últimos dias ganharam forças os rumores de que Wellington já teria se comprometido com o emedebista a entregar-lhe o posto de vice na chapa.

De acordo com o prefeito de Porto, Dó Bacelar (PP), que é correligionário de Margarete, a base aliada do governador na Assembleia Legislativa do Piauí tentou esvaziar o evento em defesa da vice-governadora. Alguns dos gestores que confirmaram presença no encontro teriam recebido telefonemas de deputados estaduais, pedindo para que não comparecessem.

Bacelar enfatiza que a vice-governadora tem uma boa relação com os prefeitos piauienses, independente do partido, por isso, segundo ele, a adesão ao movimento pró-Margarete tem sido alta.

"Sabemos que há outros aliados, mas, até por ser a atual vice, ela merece a reeleição. Além disso, ela é uma candidata mulher. Neste momento que o país vive, a figura da mulher é importantíssima. E ela é decente, ética e uma companheira valorosa como vice-governadora. Por isso, os prefeitos são simpáticos a essa causa. Lutar para que ela permaneça como vice", afirma Dó Bacelar.

O gestor de Porto, porém, ressalta que o encontro de prefeitos não tem por objetivo atacar o presidente da Assembleia Legislativa, mas apenas defender a permanência da vice-governadora no posto.

Presente ao encontro, a vice-governadora agradeceu o apoio manifestado pelos prefeitos. Até por volta das 13 horas, pelo menos 60 já tinham comparecido. "Para mim, é um movimento importantíssimo, porque vem das bases, do municipalismo. Me sentir apoiada pelos prefeitos me deixa muito feliz, porque eu passe minha vida inteira defendendo a pauta municipalista. E este movimento que eles fazem hoje eu acho que é exatamente reflexo desse trabalho", afirmou Margarete.

Mesmo sem esconder a insatisfação com a possibilidade de Margarete Coelho ser preterida por Wellington, em benefício de Themístocles, o prefeito Dó Bacelar ressalta que os prefeitos presentes ao encontro não cogitam deixar de apoiar o petista no pleito de outubro. "São todos aliados do governador neste momento. Não há esse espírito [de dissidência]", afirmou Dó Bacelar, ao ser questionado sobre uma possível ruptura.

O prefeito de Porto considera que no pleito deste ano as lideranças políticas locais terão uma importância extra para os candidatos. "Eu acho que os prefeitos e os vereadores serão a base nessa eleição. Vai ser de suma importância o apoio que eles vão dar aos candidatos", conclui o prefeito.

Luci Silveira defende Margarete como candidata ao Governo, mas evita dizer se agora ou em 2022

A primeira-dama de Teresina, Luci Silveira (PP), também foi ao evento, e disse que quer ver Margarete Coelho como candidata ao Governo do Estado.

"Como progressista, quero ver a Margarete governadora do estado. Porque ela tem experiência, tem uma sensibilidade de mulher, um olhar de gente. E é desse olhar de gente que nós precisamos em nosso estado", afirmou a primeira-dama.

Luci evitou falar qual o momento ideal para a candidatura de Margarete ao Governo - se este ano ou apenas em 2022. Nas entrelinhas, porém, ela deu a entender que defenderia a colega de partido como cabeça de chapa já em 2018. O que, obviamente, exigiria a saída do PP da base de Wellington.



Questionada sobre quando a progressista deveria disputar o Palácio de Karnak, Luci respondeu: "Apoio Margarete como cabeça de chapa. Tem preparo e tem condições para gerir este estado. É a minha opinião pessoal, como fã, como admiradora da Margarete Coelho".

Margarete agradeceu a manifestação de Luci, afirmando que ela é uma grande defensora da pauta feminista e da participação das mulheres na política. Mas evitou falar claramente se aceitaria o desafio de deixar a base de Wellington para enfrentá-lo no pleito deste ano.

"Meu plano é estar à disposição do meu partido, da militância do meu partido, da nossa base política, estar à disposição das mulheres, dos jovens, dos negros, da comunidade LGBT, dos movimentos sociais. É estar à disposição da sociedade [...] Eu tenho dito que eu não tenho um projeto pessoal. O meu projeto é o projeto do partido, do movimento municipalista, dos prefeitos, que acho que devem e merecem ser ouvido nesse momento de formação das chapas, que é tão importante", concluiu Margarete.

Cícero Portela e Ithyara Borges