Deputados criticam inabilidade do governo e alta carga tributária do país

A greve dos caminhoneiros tem afetado o trânsito de mercadorias e colocado regiões em alerta por possível risco de desabastecimento. O DIA conversou com deputados federais piauienses que avaliaram o quadro como grave, demonstraram preocupação com o prolongamento da crise e criticaram a alta carga tributária do país.

O deputado federal Rodrigo Martins (PSB) afirmou que a greve foi a única maneira dos caminhoneiros chamarem a atenção do governo e atacou a carga tributária do país. "Mais de 25% do valor dos produtos é só impostos. Os governos, federal, estadual, municipal e o Congresso precisam priorizar o orçamento, fazer um planejamento a longo prazo, respeitar as metas, reduzir gastos para fazer um reajuste total do valor orçamentário que temos para gastar no setor publico", diz o parlamentar, acrescentando que não tem como diminuir valor de produtos sem reduzir impostos. "É preciso repensar o tamanho do Estado brasileiro", diz ele.

Já o deputado federal Assis Carvalho (PT) criticou o que chama de falta de habilidade política do presidente Michel Temer (MDB) para condução do processo. Segundo ele, a greve já era esperado porque a política de preços dos combustíveis agora internacionalizada, é insustentável. "Durante o governo Lula e o governo Dilma nós tivemos um aumento de 28% porque você tinha uma politica interna. Agora com a politica externa, dolarizado, é insustentável. Ou muda a politica, ou não adianta baixar o imposto, que é alto, nós reconhecemos, mas não é isso que esta elevando o preço do combustível", argumenta Assis Carvalho.

Para a deputada Iracema Portela, o principal cuidado no momento deve ser não deixar faltar serviços básicos para população. Ela afirma que o governo tem feito concessões em busca de acordo. "Vejo com preocupação o desabastecimento de combustíveis e um início de desabastecimento de alimentos; as reivindicações dos caminhoneiros são justas mas há que existir bom senso, muitos setores estão tendo prejuízos incalculáveis", aponta a parlamentar, afirmando que os caminhoneiros devem voltar gradativamente ao trabalhos.

Ithyara Borges e João Magalhães - Jornal O Dia