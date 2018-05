Deputados aprovam reajuste para agentes, militares e policiais civis

O Plenário da Assembleia Legislativa do Piauí aprovou ontem (03), a proposta que estabelece os reajustes concedidos pelo governo aos trabalhadores da educação básica e aos policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, agentes penitenciários e procuradores do Estado. Anteriormente, uma reunião conjunta das comissões tinha analisado a matéria.

O relator das matérias na Comissão de Administração, deputado Francisco Limma (PT) apresentou duas emendas por conta do envio do projeto à Alepi após o prazo estabelecido pela legislação eleitoral. A primeira emenda substitutiva ao projeto de reajuste da educação, e a segunda uma emenda aditiva ao projeto de reajuste dos trabalhadores da segurança.



As matérias foram apreciadas em reunião conjunta de várias comissões legislativas (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



“Tudo foi aprovado do jeito que o Governo mandou, o que foi inserido foi a palavra 'até'. Caso haja alguma limitação da Lei Eleitoral, já que a Assembleia não conseguiu votar antes do dia 9 de abril, permite a regulamentação do governador conceder o reajuste da inflação. A Procuradoria do Estado é que vai definir a estratégia para conceder o restante do reajuste”, explicou Limma.

Em função da Lei Eleitoral, os policiais militares e civis e agentes penitenciários receberam o reajuste de 3,95% e de 6,81% para trabalhadores em educação. No caso desta categoria, será repassado 3,15% em maio e mais 3,95% em setembro.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia