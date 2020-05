Na Alepi, deputados aprovam dois pedidos de empréstimo do governo do Estado

O plenário da Assembleia Legislativa, em sessão virtual nesta terça-feira (05), duas das quatro mensagens enviadas pelo Governo do Estado que tratam sobre novos pedidos de empréstimo. Foram aprovadas em redação final a mensagem referente ao empréstimo junto ao Banco de Brasília, no valor de R$ 83 milhões, destinado à restauração e conservação de rodovias. Os deputados também aprovaram a mensagem que retifica o valor da operação de crédito junto ao Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola – FIDA.



As sessões ocorrem de forma virtual. O dinheiro deve ser aplicado em saúde, infraestrutura e segurança pública - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Já as mensagens que autorizam o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 1 bilhão, e a que autoriza aditivo de valor da operação de crédito junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) devem voltar a plenário para ter votação da redação final realizada.

Ao todo, os pedidos de empréstimos enviados pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa ultrapassam a marca de R$ 2,1 bilhões. Os valores devem ser aplicados nos setores de saúde, segurança pública e infraestrutura.

Natanael Souza, do Jornal O Dia