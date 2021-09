Deputado Ziza volta a atacar produtores de soja e chama Aprosoja de “golpista”

O deputado estadual Ziza Carvalho (PT) mais uma vez fez duros ataques a Associação Nacional dos Produtores de Soja (APROSOJA). Em vídeo que circula nas redes sociais o parlamentar criticou a associação pela participação nos atos do Dia da Independência , em Brasília, e afirmou que a instituição não produziria “p...” nenhuma no Piauí. No último dia 06 de setembro o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que o Banco Central bloqueasse as contas bancárias da Aprosoja e da Aprosoja-MT após a Procuradoria-Geral da República (PGR) encaminhar ao STF um ofício alertando que o presidente da instituição estaria atuando para financiar os protestos dos Bolsonaristas no dia Sete de Setembro .

O deputado que já havia criticado o setor anteriormente , diz em um trecho da publicação que circula nas redes sociais, que os produtores estariam “rindo do povo” pela alta inflação que o país sofre nos últimos meses. Ziza alega que os agricultores estariam se beneficiando da alta do dólar enquanto a população seria vítima.

“Vocês viram essa tentativa de golpe que teve em Brasília, quem são vocês para dar golpe em cima desses tratores, se achando o quê? Quem são vocês nessa tentativa de golpe, vocês vão dar golpe aonde no Supremo Tribunal Federal? Vocês vão dar golpe aonde na democracia? Vocês estão em cima de um dólar de seis reais rapaz, vocês estão ganhando dinheiro e rindo de nós. Presta atenção rapaz, quem de vocês está produzindo no Piauí? Presta atenção Aprosoja, você não está produzindo p... nenhuma. Você vai financiar golpe? Fique na sua caladinha. Você não vai financiar golpe nem aqui nem no Brasil, bote o rabo entre as pernas, seu capitãozinho frouxo arregou, vá pra casa caladinha, não vai dar golpe não” criticou no video o deputado estadual.

Consultada a Aprosoja Piauí lamentou o posicionamento do deputado, porém reconheceu o direito democrático de todos os brasileiros se manifestarem livremente. A instituição revelou que não irá emitir uma nota oficial sobre os ataques, porém ratificou que espera respeito pelo trabalho que vem desenvolvendo no estado. Hoje a soja é o produto mais exportado do Piauí, em 2020 foram cultivados no estado em torno de 835 mil hectares somente de soja. Em 2021 os produtores projetam uma mega safra saindo de 2,5 milhões de toneladas para 2,9 milhões de toneladas, o que seria um novo recorde.

Sobre as críticas quanto ao preço do dólar os produtores lembraram que, assim como os lucros com o agronegócio são apurados em dólar, os insumos para a produção também são adquiridos em dólar, o que eleva o custo da produção.

Deputado se posiciona

Após a viralização do vídeo o deputado estadual Ziza Carvalho (PT) se pronunciou. O político manteve as críticas e mais uma vez criticou a alta do dólar.

“O grande agronegócio ancorado numa política econômica de desvalorização do real e dólar alto infelizmente está incentivando e patrocinando eventos golpistas contra o Estado Democrático de Direito e as instituições. Quanto maior caos mais o dólar sobe e mais eles ganham dinheiro, pois exportam sua produção em dólar. Enquanto nós mortais ganhamos em real e pagamos o valor dos alimentos no preço do dólar no mercado interno”





