Deputado Ziza Carvalho desiste de cadeira no Tribunal de Contas

O deputado estadual Ziza Carvalho (PT), anunciou na manhã desta terça (10) que retirou o seu nome da disputa pela vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Piauí. Com a saída de Ziza, Flora Izabel se torna a única candidata do PT para a disputa pela cadeira.



O parlamentar esclareceu que a decisão foi tomada após uma reunião de consenso com o PT e que não teria como ser candidato sem o apoio do partido.

“Infelizmente eu não posso insistir em ser candidato de mim mesmo, a bancada reuniu e achou que o nome que reúne mais chances de apoio dentro da bancada do governo e da oposição seria o nome da deputada Flora. Ontem já conversei com o governador e a bancada e retiramos o meu nome, não há por que brigar em uma situação dessa. O nome da deputada Flora preenche todos os requisitos e seremos muito bem representados. Se estiver no plenário votarei na Flora dia 17”. Finalizou o deputado.





FOTO: Assis Fernandes / ODIA

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!