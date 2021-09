Deputado Zé Santana (MDB) deixa a Assembleia e volta a Secretaria de Assistência Social

O deputado estadual Zé Santana (MDB) está de volta a Secretaria de Assistência Social. A nomeação foi publicada no diário oficial do Estado da última segunda (27). O parlamentar é o segundo deputado que se licenciou para participar da eleição para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado a voltar para o executivo.



Além de Santana Hélio Isaías (Progressistas) também já retornou a Secretaria dos Transportes (Setrans). Os deputados Flávio Nogueira Jr (PDT) e Wilson Brandão (Progressistas) ainda permanecem na Assembleia.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA

