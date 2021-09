Deputado Warton Lacerda (PT) assume cadeira deixada por Flora Izabel

O deputado Warton Lacerda (PT) assumiu oficialmente na manhã desta segunda (20) a cadeira de titular na Assembleia Legislativa do Piauí, a solenidade de posse ocorreu durante sessão plenária. O político, até então suplente, ocupará a cadeira deixada por Flora Izabel que se tornou conselheira do Tribunal de Contas do Estado após vencer eleição realizada na última quinta (16). Com a sua principal base política na cidade de Altos, Warton teve na última eleição, 23795 votos.



O político explicou o que muda agora como titular no mandato e afirmou que a responsabilidade será ainda maior.

“Na verdade eu já tinha tomado posse como suplente e feito um juramento, foi só um ato para assumir pela vacância do cargo da deputada Flora que assumiu no Tribunal de Contas e hoje o presidente leu a renúncia e pela vacância nos efetivou. Já estamos há mais de dois anos e agora como efetivo vamos intensificar nossos trabalhos e honrar os votos que nos foram dados em 2018 e trabalhar pelo nosso estado e por nossa grande Teresina”, afirmou o deputado.

Mal-estar na base

O deputado afirmou também que os deputados esperam um clima de maior equilíbrio na base após o fim da eleição para o Tribunal de Contas. Alguns aliados não digeriram bem a interferência de Wellington Dias que levou a vitória de Flora Izabel no pleito. Águas passadas segundo Warton.

“Eu acredito que é natural o acirramento em uma disputa de Assembleia e Tribunal de Contas, mas aqui são todos deputados e colegas, acredito que já passou. Vamos buscar uma unidade em prol dos projetos, esse é o objetivo maior”, finalizou o deputado.

