Deputado quer incluir Miguel Alves na região da Grande Teresina

O deputado estadual Henrique Pires (MDB) quer que o município de Miguel Alves, localizado a 110 km de Teresina, passe a integrar a Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina. A proposta, que precisa da aprovação do Congresso Nacional, foi encaminhada ao deputado federal Marcos Aurélio Sampaio (MDB), que deve ser o responsável pela articulação junto aos demais parlamentares.



“Como se trata de uma lei federal e tendo em vista as necessidades do município, eu encaminhei o requerimento ao meu colega Marcos Aurélio, também do MDB, para que o projeto fosse apresentado na Câmara dos Deputados e ele atendeu de pronto”, explica Henrique Pires.

A proposta, que precisa da aprovação do Congresso Nacional, foi encaminhada ao deputado federal Marcos Aurélio Sampaio (MDB) (Foto: Divulgação)



Ao ser incluído na RIDE, entre outros benefícios, o município poderá fazer parte de programas nacionais de transferência de recursos públicos que são destinados às regiões de desenvolvimento. São beneficiados com os recursos, as áreas de saneamento, mobilidade urbana, turismo e outras.

A Ride

Criada em 2001, a Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina tem como objetivo articular e harmonizar as ações administrativas da União, dos estados e dos municípios para a promoção de projetos que visem à dinamização econômica e provisão de infraestruturas necessárias ao desenvolvimento em escala regional.

A RIDE abrange os municípios piauienses de Altos, Beneditinos, Coivaras, Curralinhos, Demerval Lobão, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Miguel Leão, Monsenhor Gil, Pau D’Arco, União, Nazária e Teresina, além do município maranhense de Timon.

Natanael Souza