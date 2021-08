Deputado piauiense chama congresso de “esculhambação” após mudança eleitoral

O deputado estadual Warton Lacerda (PT) fez duras críticas a Câmara dos Deputados após a aprovação de mais uma mudança no código eleitoral nacional. O parlamentar, primeiro suplente do partido dos trabalhadores, atacou a alteração que deve atingir diretamente a estratégia do PT para o próximo ano.

Com a mudança o PT enfrentará um problema parecido com o de 2018 quando uma ala da sigla defendeu uma chapa pura petista, já os grandes partidos da base acabaram vencendo e emplacando um “chapão” que prejudicou o próprio PT. Curiosamente o próprio PT em Brasília votou a favor da matéria, porém Warton foi duro com os deputados federais.

“Sinceramente falando, e aqui vai um desabafo, olha a esculhambação que é esse Congresso Nacional. Eles votaram uma reforma política em 2017 para não valer em 2018, ou seja, para não atingi-los, mas atingiu os vereadores em 2020. Usaram os vereadores de cobaia. Chega em 2021 e eles aprovam uma reforma política desfazendo o que eles fizeram em 2017, porque viram que não iria atendê-los. É para se perpetuarem no poder, para massacrar as minorias, para que o filho do pobre não possa chegar a uma casa legislativa ou a uma Câmara Federal” atacou o deputado.

FOTO: Thiago Amaral/Ascom Alepi

Com informações Ascom Alepi

