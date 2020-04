Deputado pede colaboração de empresas que recebem incentivos do Estado

O deputado estadual e secretário de Turismo, Flávio Nogueira Júnior fez um apelo aos empresários do Estado. Para ele, o momento exige que todos possam trabalhar em conjunto para combater o novo coronavírus. Seu apelo foi direcionado, sobretudo, aos empresários piauienses que, de alguma forma, recebem incentivos fiscais do Estado.

O parlamentar destacou que as previsões do Ministério da Saúde apontam que o pico da doença deve acontecer neste mês de abril e que o sistema de saúde, tanto público quanto privado, não dará conta de atender toda a demanda. “Não podemos ser meros expectadores da situação”, enfatiza.

Deputado Flávio Nogueira Jr. (Foto: ODIA)

Flávio Júnior ressalta ainda que a população e os órgãos públicos estão unidos buscando alternativas que venham minimizar os impactos do vírus. “Empresários, sabemos que além de ser uma crise de saúde pública, o vírus está infectando a economia global. Cadeias de suprimentos foram interrompidas, a demanda do consumidor caiu, mas a certeza é de que juntos podemos fazer o diferencial, ajudar no que pudermos a sociedade, o governo”, pediu.

Ele destacou e agradeceu ainda as iniciativas em âmbito nacional, e citou que no Piauí, o Grupo Arrey disponibilizou seus hotéis em nosso Estado para, inclusive, abrigar os profissionais de saúde que estão na linha de frente ao combate à pandemia para que assim não precisem voltar as suas residências e correr o risco de transmitir o vírus aos seus familiares. "Que outros empresários sigam o exemplo nesse momento de dificuldade onde a união faz a diferença.", salienta

Enquanto deputado, Flávio Nogueira Júnior também destinou emendas parlamentares para o combate ao coronavírus. Ao todo foram R$ 350 mil em emendas, sendo R$ 150 mil para a Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi) para a aquisição de equipamentos de proteção individual, R$ 100 mil para a Casa São José (abrigo de idosos) e R$ 100 mil para o Hospital São Marcos (que atua no trabalho aos pacientes com câncer).

