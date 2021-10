Deputado Oliveira Neto confirma ida para o PT em busca da reeleição

O deputado estadual Oliveira Neto (Cidadania) confirmou queirá se filiar ao Partido dos Trabalhadores no próximo ano. Em busca da reeleição o parlamentar avalia que a ida para o PT será a melhor estratégia. Em situação política complicada, após a derrota do pai na prefeitura de Miguel Alves, Oliveira perdeu ainda o seu maior cabo na região sul do estado, o ex-prefeito de São Raimundo Nonato, Avelar Ferreira.



Em busca da sobrevivência o deputado explicou a sua estratégia para 2022 e negou que exista qualquer rusga política entre ele e o seu atual partido, o Cidadania.

“Como eu sempre falo, nós temos uma boa relação com o Partido dos Trabalhadores e todos os deputados da bancada, temos uma relação de parceria nesta casa. Nosso nome foi acolhido para o partido juntamente com a deputada Elisângela Moura, no próximo ano estaremos nos filiando ao PT. Sem dúvida o Partido dos Trabalhadores é um dos grandes partidos e vai eleger a maior bancada de deputados da Assembleia, estaremos em busca da nossa reeleição”, confirmou o deputado.

Foto: Tarcio Cruz/ODIA

