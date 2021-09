Deputado Nerinho confirma que ele e Janaínna Marques deixam o PTB até abril

O deputado estadual Nerinho (PTB) confirmou que ele e a sua companheira de partido, Janaínna Marques, devem mesmo deixar o PTB até abril do próximo ano. Ambos estão em rota de colisão com o presidente nacional do partido, Roberto Jefferson, que proibiu que os parlamentares do PTB se aliem a qualquer legenda de esquerda em território brasileiro.



Tanto Nerinho quanto Janaínna buscam uma sigla para se filiar, nos bastidores os parlamentares dialogam com o PSD e o MDB. O PT fechou as portas para ambos por uma estratégia eleitoral. O político confirmou que ele e a companheira de partido sairão juntos do PTB.

“Todos os partidos que fazem parte da base do governo são partidos que eu me identifico muito, eu e a deputada Janaínna estamos analisando o cenário e vamos decidir com muita calma. Vamos ouvir o nosso líder maior que é o nosso senador João Vicente que tem a compreensão neste sentido e vamos analisar o ver qual o melhor caminho. Vamos aguardar até o dia 02 de outubro para ver as alterações na legislação e temos até o dia 02 de abril do próximo ano para tomarmos a nossa decisão. Vamos tomar uma decisão serena e tranquila que vai ser o melhor que vamos buscar tanto para nós quanto para a deputada Janaínna. Sempre tenho conversado com a deputada neste sentido, a tendência é que a gente saia em bloco do PTB” finalizou o deputado.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA