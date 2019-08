Deputado Henrique Pires rebate críticas de Oliveira Neto

O deputado Henrique Pires (MDB) rebateu, nesta quarta-feira (21), as críticas de Oliveira Neto (Cidadania) quanto a um projeto de lei que teria sido barrado pelo emedebista enquanto presidente da comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi). Oliveira diz que Pires segurou o projeto e depois reapresentou um com o mesmo objetivo.

O imbróglio entre os parlamentares, que fazem parte da base aliada do governador Wellington Dias (PT) na Casa, diz respeito à proposta, elaborada por Henrique Pires, de incluir o município de Miguel Alves na Grande Teresina, mas que de acordo com Oliveira Neto, a matéria é semelhante a uma apresentada por ele tempos atrás, visando à ampliação do perímetro de circulação dos transportes intermunicipais na Grande Teresina, que nunca avançou na CCJ.



Henrique Pires (à esquerda) e Oliveira Neto (à direita) - Fotos: O Dia

"Está havendo um equívoco por parte do colega Oliveira Neto. Primeiro que eu não tenho projeto neste sentido, portanto não roubei projeto [...] O projeto é inconstitucional, pois as questões da Região da Grande Teresina são regidas por lei federal”, disse Henrique Pires, que antecipadamente afirmou parecer contrário ao projeto na CCJ.

Por meio do deputado federal Marcos Aurélio Sampaio (MDB), Henrique Pires encaminhou à Câmara Federal um requerimento para que a cidade de Miguel Alves passe a integrar a Região de Desenvolvimento da Grande Teresina, para que a mesma passe a ser beneficiada com uma série de benefícios de programas de transferências de recursos públicos nacionais.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia