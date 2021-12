Deputado Henrique Pires critica má gestão de prefeitos e cobra investigação do MP

O deputado Henrique Pires (MDB) utilizou o espaço dos dois minutos da sessão plenária da última segunda (06), na Assembleia Legislativa do Piauí, para criticar prefeituras que têm recursos orçamentários garantidos, mas não executam as obras que deveriam chegar à população. Ele citou exemplos de quando foi presidente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Valores de convênios destinados à cidade de Bonfim do Piauí não foram aplicados e a população sofre com falta de água, enquanto municípios como Jurema do Piauí e Avelino Lopes executaram os recursos e os moradores têm acesso ao manancial.

"Quando presidente da Funasa, nós colocamos dois grandes convênios lá na cidade de Bonfim. E é impressionante a falta de zelo que muitas vezes a administração pública municipal tem com o erário que foi aplicado lá. Então, urge, que o Ministério Público fiscalize como está o sistema de abastecimento d’água”, afirmou Henrique Pires.

Em outro momento, o parlamentar destacou os exemplos positivos de outras cidades. Em Jurema do Piauí, Henrique Pires falou que a população é amplamente atendida pelo sistema de água e que, mesmo as lideranças municipais não sendo seus eleitores, elas merecem ser parabenizadas pelo trabalho. Casos semelhantes ocorrem em Avelino Lopes, onde a população não depende mais de carros pipa, e em Esperantina, cidade em que estão sendo investidos R$12 milhões de reais em abastecimento.



Neste último município, os recursos foram conseguidos em conjunto com o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themistocles Filho (MDB).Henrique Pires também utilizou a fala para agradecer a presença dos deputados na sessão solene de entrega do título de cidadão honorário piauiense ao presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Humberto Eustáquio Soares Martins. Citou a presença do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, e do Ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.



Como relator da lei orçamentária estadual, o parlamentar relembrou aos colegas que hoje é o último dia para o encaminhamento das emendas individuais. Na terça-feira (07), Henrique Pires estará reunido com o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, e a secretária de Planejamento, Rejane Tavares, para discutir o orçamento após várias conversas realizadas com diversos segmentos sociais.



Com Informações Ascom Alepi