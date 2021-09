Deputado Gustavo Neiva rompe com o PSB e anuncia que fica na oposição

O deputado Gustavo Neiva finalmente se pronunciou. Procurado há meses pela imprensa para se posicionar sobre a ida do seu partido para a base de Wellington Dias, o deputado, que já foi líder da oposição na Assembleia, confirmou que o seu futuro deve ser longe do PSB.

Neiva revelou que se manterá na oposição e em 2022 definirá em qual partido irá se filiar. O político recebeu vários convites para deixar a legenda e aguarda a janela partidária para oficializar a saída. O seu destino deve mesmo ser o Progressistas.

Gustavo Neiva lembrou o seu histórico de atuação pela oposição no legislativo e ratificou que continuará fazendo oposição, diferentemente do seu partido que fez um acordo com Wellington Dias e comanda hoje a Secretaria de Defesa Civil do Piauí.

"O partido tem a autonomia de tomar as suas decisões, eu sempre tive essa mesma autonomia por parte do partido, sempre tive a liberdade de agir de acordo com as minhas convicções, essa liberdade continuo tendo. Eu estou onde o povo me colocou em 2018, na oposição, esse é o caminho que vamos trilhar", pontuou o parlamentar.

"Vamos aguardar a reforma eleitoral e a janela partidária que é somente em Abril, até lá a gente vai conversar para no momento correto tomar a decisão. Continuo na trincheira da oposição defendendo o estado do Piauí", completou Gustavo Neiva.

