Deputado Gessivaldo Isaías desiste de disputar a vice-presidência da Assembleia

Reviravolta no comando da Assembleia Legislativa do Piauí, o deputado Gessivaldo Isaías (Republicanos) anunciou com exclusividade ao Portal ODIA, na manhã desta quinta (30), que não disputará mais a vice-presidência da Assembleia Legislativa do Piauí. O anúncio é feito após uma reunião com o seu bloco partidário e abre caminho para o petista, Franzé Silva, ocupar a cadeira. O vice-presidente da Assembleia é o substituto imediato do presidente da casa, Themístocles Filho (MDB), um cargo estratégico para o andamento dos trabalhos na casa.



Gessivaldo explicou que foi convencido pelos companheiros a abandonar a disputa e confirmou que o Partido dos Trabalhadores ficará com a vaga.

“Estive ontem conversando com o nosso bloco, o Georgiano, com o Oliveira Neto, e estivemos vendo a questão da mesa. O meu entendimento antes era de que teríamos uma vaga na mesa, analisando a composição da mesa o nosso bloco do Republicanos/PSD/Cidadania/PL está com duas cadeiras. Diante desta situação fui convencido pelos pares para que deixássemos a vaga para o bloco do PT que comandam a terceira secretaria e teriam direito a vice-presidência. Estou aqui em primeira mão falando que não vou entrar na concorrência pelos amigos que me convenceram que não teríamos direito a vaga”, concluiu o parlamentar.

Como o Portal Odia já informou o caminho natural por um consenso dentro do partido dos Trabalhadores é que Franzé Silva assuma a vaga . O deputado ocupará o cargo deixado pela ex-deputada Flora Izabel que foi eleita como conselheira do Tribunal de Contas do Estado.

FOTO: Tarcio Cruz/ODIA

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!