Deputado Georgiano cobra definição da chapa governista “o mais rápido possível”

O deputado estadual Georgiano Neto (PSD) mais uma vez cobrou pela definição da chapa majoritária governista que disputará a eleição do próximo ano. O PSD pleiteia a vaga de vice-governador na composição, porém enfrenta a forte concorrência do MDB que deve indicar o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho. Recentemente PT e PSD trocaram algumas farpas públicas e o deputado Fábio Novo (PT) acusou o PSD de tentar fazer “chantagem” na briga pela vaga.



Georgiano lembrou que, no máximo, até março do ano que vem, todos os partidos devem definir suas estratégias e criticou a demora pela definição da coligação governista.

“Temos dialogado com o governador Wellington, com o pré-candidato Rafael Fonteles, buscando um entendimento para as eleições do próximo ano. O PSD já apresentou os seus planos para o governador e o nosso projeto majoritário, vamos buscar a participação na chapa majoritária. Precisamos ter uma definição o mais rápido possível, até para os partidos terem uma preparação visando a eleição do próximo ano, temos pouco mais de cinco meses para o fim do prazo de filiação até lá todos os partidos devem estar organizados”, disse o parlamentar.

O deputado ainda rebateu os ataques de Fábio Novo e ratificou a parceria histórica entre Wellington Dias e o PSD. Para ele o pleito da sigla é justo.

“Eu recebi com surpresa as declarações dele, ele pode estar desatualizado com relação às tratativas visando às eleições do próximo ano. Sempre respeitamos o governador, temos agido de maneira correta desde 2015 quando firmamos essa parceria com o governador Wellington Dias. Nunca fizemos chantagem, agora o que estamos reivindicando é justo, é coerente com o tamanho e o nosso rendimento nas eleições de 2020. A definição da vaga de vice não passa por ele, vamos dialogar com as pessoas que são determinantes neste momento. É nosso desejo permanecer na chapa do governo, sou grato às parcerias que temos e só queremos ser reconhecidos pela força que temos no estado do Piauí”, concluiu Georgiano Neto.

