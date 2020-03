Deputado Flávio Nogueira propõe internação compulsória de idosos

O deputado Flávio Nogueira (PDT) protocolou, na Câmara Federal, um Projeto de Lei (PL) propondo a obrigatoriedade da internação hospitalar de pessoas com mais de 79 anos de idade infectadas pelo novo coronavírus (Covid-19). A justificativa é que este grupo etário têm maior risco para complicações de saúde pela doença.

O parlamentar, que também é médico, argumenta em seu PL que apesar dos cuidados preventivos para proliferação da doença ser um dever de todos, “os resultados podem ser mais perversos para os de idade avançada”, ao considerar dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, onde o índice de mortalidade provocada pelo Covid-19 chega a 14,8% entre as pessoas da idade.



Flávio Nogueira defende a medida para idosos infectados - Foto: Elias Fontinele/O Dia



“O perigo dos pacientes com mais de 79 anos infectados apresentarem comorbidades e contraírem insuficiência respiratória é mais latente do que em outras faixas de idade, motivo pelo qual devem ter prioridade na internação hospitalar em âmbito nacional”, diz o texto da matéria legislativa, que deve começar a tramitar nas comissões técnicas da Casa nos próximos dias.

Segundo dados do Ministério da Saúde, 90% das 136 mortes pelo vírus, registradas no Brasil até a manhã desta segunda-feira (30), foram de pessoas com 60 anos ou mais. Dos três óbitos confirmados no Piauí, dois eram idosos acima dos 70 anos, com histórico de outras doenças crônicas do chamado grupo de risco.

Além das regras para internação obrigatória, Nogueira propõe a destinação de pelo 10% dos leitos hospitalares enfermos do Covid-19 com mais de 79 anos. Um levantamento nacional revela que o país tem um déficit de 1.623 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), primordiais no tratamento de quadros graves gerado pelo patógeno.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia