Deputado Flávio Júnior descarta ficar no PDT: “me expulsem”

O secretário estadual de Turismo, deputado Flávio Nogueira Júnior, voltou a fazer críticas à postura da direção nacional do PDT. Para ele, a cúpula do partido age como um ‘jardim de infância’, ao tratar do diretório do Piauí. A crítica de Flávio Júnior diz respeito à situação do deputado federal Flávio Nogueira, que, após não seguir a orientação partidária, sofreu uma série de sanções e teve o seu pedido de expulsão apresentado.



Deputado Flávio Júnior descarta ficar no PDT. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)

Meses depois, a direção do PDT voltou atrás e retirou o pedido, contrariando o desejo do parlamentar, que acionou a justiça eleitoral para conseguir deixar a sigla sem o risco de perder o mandato. Seguindo o exemplo do pai, Flávio Júnior também afirma que pretende deixar os quadros do PDT, mas para não colocar o mandato em risco, vem pedindo a sua expulsão à comissão provisória estadual, liderada pelo ex-prefeito de Timon, Chico Leitoa.

“Estou pedindo que eles me expulsem do partido. Quando a gente está dentro de uma casa, participa dessa família há mais de 20 anos, a gente sempre é escutado. Não é uma família? Quando a gente não é mais escutado nas principais decisões dentro da casa é sinal que essa família não quer mais o seu filho. Por que querem ficar fazendo esse ‘jardim de infância’ o tempo inteiro? Qual motivo disso? Estamos perto das eleições municipais, que é a eleição mais importante”, disse Flávio Júnior, em entrevista à O Dia TV.

Flávio Nogueira Júnior também afirmou que lideranças ligadas ao seu grupo político estão sendo assediadas para permanecer no PDT, o que, segundo ele, não deve acontecer. “Não vai ficar ninguém. Todos irão com a gente”, garantiu. O destino mais provável dos Flávios é o Republicanos, sigla comandada à nível estadual pelo deputado Gessivaldo Isaías.

Natanael Souza