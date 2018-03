Deputado Firmino Paulo admite saída do PSDB para eleição

O deputado Firmino Paulo, presidente estadual do PSDB, admitiu que o partido não tem condições de compor uma chapa forte para a disputa proporcional e, por isso, avalia a possibilidade de deixar a sigla para tentar a reeleição de deputado estadual por outra legenda. O parlamentar disse que está estudando a filiação ao Progressistas.

De acordo com Firmino Paulo, o PSDB tem poucos nomes que possam se apresentar como candidatos. “Infelizmente, nós não conseguimos formar uma chapa proporcional competitiva [...] não conseguimos nomes, nomes que possam pleitear as vagas de candidatos a deputados estaduais”, explicou.



Firmino Paulo diz que PSDB não conseguiu montar uma chapa competitiva (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Firmino Paulo, que está reavaliando sua situação partidária, disse já recebeu convites do PTC e do PP, ambos da base do governador Wellington Dias (PT). “Nós estamos conversando com os partidos para saber qual rumo iremos tomar [...] Temos uma semana ainda para conversar. A realidade é buscar outro partido, mas não está certo, não está definido qual seria”, pontuou.

O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, disse que Firmino Paulo é a “próxima meta” do partido e disse que quer o apoio do deputado, que atualmente faz parte do grupo de oposição ao governador na Alepi, ao projeto de reeleição de Wellington Dias.

“Fizemos o convite a ele. O Firmino Paulo tem uma identificação muito grande com a nossa bancada estadual e tem grandes possibilidades dele integrar o Progressistas. Eu quero o deputado na situação. Quem vem para o nosso partido é com a expectativa de fazer parte do projeto de Wellington”, disse.

Ithyara Borges - Jornal O Dia