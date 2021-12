Deputado Federal Flávio Nogueira diz que “porteira” para o MDB está aberta

O deputado federal Flávio Nogueira (PDT) confirmou que está em discussão com o MDB para se filiar à legenda no próximo ano. Em dificuldades para formatar uma estratégia competitiva no Republicanos , o deputado estuda a possibilidade de se filiar a outra sigla da base governista. Com a estratégia proposta pelo governador, para enxugar a base aliada em até três partidos , o Republicanos seria uma das legendas que ficaria fora da coligação de governista.



Segundo Flávio Nogueira as portas estão abertas para o MDB e para as outras legendas, a estratégia do político é deixar aberto o seu futuro político. “A gente trabalha com todos os partidos, ninguém fecha porteira para nenhum, não deu certo aqui, pode dar ali. É dessa maneira que a gente tem que trabalhar por força da lei. Estamos na base e nunca saímos, vamos buscar uma chapa viável no Republicanos, não é fácil para nenhum partido, mas vamos trabalhar”, afirmou o deputado federal.

Nogueira ainda confirmou que trabalha para tentar tornar viável a sua estratégia no Republicanos, algo pouco provável no contexto atual. Até o momento o único candidato competitivo na chapa federal da sigla é Flávio Nogueira. “A chapa do Republicanos está bem encaminhada, mas do que a última vez que falei com vocês. Eu sou de bastidores, converso muito, só digo nos resultados. Quando chegar lá na frente e a chapa estiver concluída vamos ter que falar publicamente. Somente dois partidos têm uma chapa formada o PP e o PT. Os outros partidos estão, por força de lei, trabalhando no sentido de montar uma chapa competitiva”, finalizou o deputado.

