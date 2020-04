Deputado Fábio Xavier retorna à equipe Secretaria de Cidades

O deputado estadual Fábio Xavier (PL) voltará a compor a equipe administrativa do governador Wellington Dias (PT), para reassumir a Secretaria das Cidades. O decreto de nomeação foi publicado na edição da última terça-feira (7) do Diário Oficial do Estado.

Dessa forma, o parlamentar retorna ao cargo que já havia exercido durante o terceiro mandato do petista, mas que atualmente era desempenhado por seu irmão, Gustavo Xavier. A perspectiva é que, dada a proximidade entre os gestores, o deputado tenha conhecimento dos projetos em andamento na pasta.



O parlamentar do PR assume cargo no lugar de seu irmão - Foto: O Dia

Dentre as atribuições mais emergenciais, o novo secretário deve ter a incumbência de acelerar investimentos em infraestrutura em todo o estado, sobretudo na área de saneamento básico, além de integrar as ações do Governo do Estado e prefeituras no enfrentamento a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Com o afastamento de Fábio Xavier do mandato na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) para comandar a pasta, Paulo Martins (PT) assume a vaga como suplente, pelo menos até meados de junho, quando o deputado Fábio Novo (PT), pré-candidato a prefeito de Teresina, deixará a Secretaria de Cultura (SECULT) para retornar ao parlamento estadual.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia