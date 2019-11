Deputado Evaldo Gomes nega divergências com Dra. Marina.

O presidente estadual do Solidariedade, deputado Evaldo Gomes, negou a existência de divergências entre a direção da sigla e a deputada federal Dra. Marina Santos. Segundo ele, a aliança com a parlamentar, que ocupa a segunda vice-presidência do diretório estadual, segue firme e não existe possibilidade de rompimento.

Leia também: Major Paulo Roberto volta a criticar Evaldo Gomes: “Maquiavélico”

“A Marina é uma soldada do partido. No dia 30 de novembro, ela vai estar aqui na abertura do Congresso de Mulheres do partido. Além do relacionamento político, tenho um relacionamento de amizade com ela. A Dra. Marina é muito afinada com o partido, é muito afinada com o deputado Evaldo Gomes, e quem planta isso é porque realmente começa a se incomodar com o crescimento e a organização do Solidariedade”, disse.



Deputado Evaldo diz que Dra. Marina é muito afinada com o partido - Foto: O Dia



As declarações de Evaldo Gomes vão de encontro a informações que circularam recentemente nos bastidores e que apontavam para um estremecimento na relação entre Dra. Marina e o Solidariedade. A deputada chegou a ser cotada, inclusive, para assumir a presidência do diretório estadual, no lugar de Evaldo.

2020

Sobre as articulações visando o pleito eleitoral de 2020, Evaldo Gomes garantiu que o Solidariedade vai buscar o protagonismo nas principais cidades do estado, indicando candidatos a prefeito ou vice. “Nós estamos focando o partido nos municípios maiores para que a gente possa chegar fortalecido para as eleições de 2022”, apontou.

Natanael Souza, do Jornal O Dia