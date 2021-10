Deputado Evaldo Gomes defende candidatura da filha para federal,

O presidente estadual do Solidariedade, deputado Evaldo Gomes, defendeu em entrevista a candidatura da própria filha, a vereadora Fernanda Gomes, a deputada federal pelo partido. Fernanda é vista como uma forte candidata dentro da chapa montada por Evaldo e tem recebido resistência de alguns membros do Solidariedades.

Vereador Evaldo Gomes (Foto: Arquivo / ODIA)

Lideranças criticam a utilização da máquina política do pai em favor de Fernanda e alegam que a vereadora seria "privilegiada" na disputa. Em 2020 Fernanda foi uma das vereadoras mais votadas na Câmara Municipal de Teresina com apoio irrestrito do pai que direcionou praticamente todas as lideranças para votar em Fernanda, os ex-vereadores Gustavo Gaioso e Fábio Dourado alegaram ter sido prejudicados por Evaldo e deixaram o partido insatisfeitos.



Um fato curioso é que Evaldo Gomes tem história política ligada à juventude socialista e ao partido comunista, que criticam as chamadas "oligarquias políticas" no Brasil. Evaldo negou que seja injusta a candidatura de Fernanda Gomes, e afirmou que o tempo de ciumeira e fuxico dentro do partido acabou.



Vereadora Fernanda Gomes (Foto: Elias Fontinele/ODIA)



"Essa questão da candidatura da Fernanda é um processo que está sendo discutida internamente dentro do partido, ela tem uma presença forte nas comunidades e tem apresentado projetos importantes na Câmara, vamos definir até o mês de Abril se ela será candidata. Se ela entender que deve disputar o partido não vai colocar nenhuma objeção. Esse tempo de ciumeira, de fuxico já passou, foi o tempo do Solidariedade do passado que achava que a política tinha que ser feita olhando para o umbigo. A esposa do governador Wellington Dias é deputada federal, temos a deputada Flora que tem o filho vereador, tem o deputado Flávio Nogueira Jr que tem o filho. Quem vier fazer esse questionamento comigo eu vejo como discriminação, os outros podem e eu não posso. Precisamos de mulheres na política, temos uma grande quantidade de partidos que não tem candidaturas femininas competitivas, parecem candidaturas laranjas", concluiu o deputado.

