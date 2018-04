Deputado Estadual Fábio Xavier sofre infarto e é levado para UTI

O deputado estadual Fábio Xavier, presidente do PR, sofreu um infarto no começo da tarde desta sexta-feira (27) em Teresina. A informação foi repassada pela assessoria do deputado federal Fábio Abreu, que se filiou recentemente ao partido.





Foto: Jailson Soares/O Dia

As informações dão conta que Fábio Xavier estava em casa quando passou mal, sentindo fortes dores no peito, e precisou ser encaminhado às presas em uma ambulância para um hospital particular da Capital. O deputado encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Terapia Intensiva (HTI) de Teresina.

O estado do deputado é estável, embora seja considerado delicado. Fábio Xavier segue sem previsão de alta.

Maria Clara Estrêla