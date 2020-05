Deputado Flávio Nogueira envia R$ 27 milhões em emendas à saúde do Piauí

Com recurso de programação do Ministério da Saúde, o deputado federal Flávio Nogueira enviou para os municípios do Piauí um total superior a R$ 17 milhões em 2019, para assegurar a manutenção e melhoria dos serviços de saúde.

Em 2020, destinou recursos de emenda parlamentar individual já pagas, no valor de R$ 8,4 milhões. Esse recurso, além de contemplar os municípios, também foi destinado ao Hospital Getúlio Vargas, Hospital São Marcos, Centro Integrado de Reabilitação (Ceir) e ao Fundo Municipal de Teresina.

Para Flávio Nogueira, os recursos ajudam a garantir o equilíbrio financeiro das prefeituras e são essenciais para assegurar melhores condições de atendimento de saúde à população, principalmente neste momento de pandemia. A necessidade da adoção de medidas de enfrentamento ao novo coronavírus torna a chegada dos recursos ainda mais importante.



Deputado envia R$ 27 milhões em emendas à saúde do Piauí. Arquivo O Dia



“Estamos enfrentando dias difíceis e precisamos, cada vez mais, investir em cuidados com a saúde básica. Com minha emenda, o Piauí ganha mais um reforço para subsidiar esta área, dando uma oxigenada nos cofres públicos e garantindo mais ações para as comunidades, sobretudo, as mais carentes”, disse o parlamentar.

Os municípios que receberam os recursos para custeio da Atenção Básica e da Média e Alta Complexidade são: Arraial, Anísio de Abreu, Baixa Grande do Ribeiro, Barro Duro, Beneditinos, Boqueirão,Cocal de Telha, Capitão de Campos, Campo Maior, Dirceu Arcoverde, Dom Inocêncio,Dom Expedito Lopes, Itainópolis, Itaueira, Morro Cabeça no Tempo, Nazária, Nossa Senhora de Nazaré, Palmeirais, Pedro II, Regeneração, São Lourenço, São Gonçalo do Piauí, São João da Serra, Santo Inácio do Piauí e Teresina.

O incremento de verbas na área de saúde sempre esteve entre as prioridades da atuação parlamentar de Flávio Nogueira, que é médico.

João Magalhães