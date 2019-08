Deputado descarta vinda de Jair Bolsonaro a Teresina em agosto

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) não deve incluir Teresina em sua viagem oficial ao litoral piauiense, prevista para acontecer na próxima semana, no dia 14, quando ocorrerá as solenidades do aniversário do município de Parnaíba. Quem afirma é o deputado Júlio César (PSD), que tentou articular a vinda do presidente à Capital.

“Ele não poderá vir agora, mas virá em uma outra data. Estamos muito bem sintonizados com o presidente Bolsonaro, ele é um homem que está nos ajudando, inclusive a fomentar as coisas do Nordeste”, disse o parlamentar, que coordena a bancada da região no Congresso Nacional.



Foto: O Dia

Nordeste

Júlio César também minimizou as declarações do presidente em relação aos governadores do Nordeste, de que estes pretendiam dividir o país. Para o deputado, esta foi apenas uma colocação, mas não há nenhuma tentativa de segregação. “Queremos um tratamento diferenciado, privilegiado e um percentual acima da média nacional, que seja aplicado no Nordeste para que, um dia, tenhamos a pretensão de diminuir a diferença entre ricos e pobres no nosso país”, disse.

O parlamentar ainda ressaltou o empenho de Bolsonaro em melhorar as políticas públicas em relação ao Piauí e ao Nordeste, com a ampliação dos recursos para o Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor), Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), bem como a manutenção do Banco do Nordeste (BNB) como ‘patrimônio’ da região.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia