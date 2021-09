Deputado desafia parlamentares a andarem de ônibus em Teresina

Propositor da audiência sobre a crise do transporte público de Teresina na Alepi, o deputado estadual Gessivaldo Isaías, desafiou os colegas parlamentares a “sentirem a dor do teresinense”, deixarem seus carros em casa e andar de ônibus. A experiência, ele diz, é importante para entender o que a população vem passando sem ter como ir e vir dentro da cidade e para embasar melhor as sugestões de solução para o problema.



“Todos os representantes públicos têm que sentir essa dor de quem passa 2h30 em uma para de ônibus. Eu conclamei os deputados, os vereadores, os representantes da PMT, conclamei a todos para deixarem o carro e pegar um transporte coletivo só para sentir a dor do povo, porque só sentimentos a dor quando apanhamos”, afirmou Gessivaldo.



O deputado Gessivaldo Isaías é um dos propositores da audiência sobre o transporte de Teresina na Alepi - Foto: Assis Fernandes/O Dia

A fala veio após o deputado criticar a ausência de representantes da Prefeitura na audiência para tratar justamente da questão do transporte público. Gessivaldo classificou como “descaso” o não comparecimento do poder público municipal e anunciou que formará uma comissão para ir até o Palácio da Cidade, tentar um diálogo com o prefeito Dr. Pessoa. Em último caso, a Alepi pretende entrar na justiça pra tentar pôr um fim à crise dos ônibus da capital.

