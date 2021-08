No Piauí, deputado cearense defende candidatura de Wellington Dias para o Senado

O deputado federal José Guimarães (PT-CE) defendeu a candidatura de Wellington Dias como senador em 2022. Hoje, a base aliada discute como acomodar PSD, MDB e PT em apenas duas vagas na chapa majoritária. O PT pode indicar o candidato ao governo do Piauí, Rafael Fonteles, e o próprio Wellington Dias para a vaga ao senado.



O parlamentar, que também participa de eventos em Teresina durante a visita do ex-presidente Lula (PT), analisou o cenário de administração do PT no Estado e defendeu o nome de Rafael Fonteles para uma renovação nos quadros do partido.

"Já temos um projeto para o Piauí. O Wellington já é governador há oito anos e foi reeleito, estamos trabalhando um nome novo, é importante essa renovação. Na hora certa vamos anunciar qual o projeto dar continuidade ao bom governo no Estado. Esperamos que o governador, na hora certa, faça a escolha. Quero ver ele [Wellington Dias] é no senado", concluiu o deputado cearense.

