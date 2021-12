Deputada Lucy lamenta crise na educação e diz que Teresina é um trem “descarrilhado”

A deputada estadual Lucy Soares lamentou a grave crise administrativa enfrentada em Teresina desde que Dr. Pessoa assumiu a prefeitura. Na última semana professores da rede municipal protestaram em frente a Prefeitura e na Câmara cobrando o pagamento do Abono-Fundeb e acionaram o Tribunal de Contas de Estado para investigar uma suposta compra irregular de 100 mil livros sem licitação para o município . Além das denúncias de corrupção no alto escalão da gestão, o prefeito enfrenta dificuldades em resolver problemas simples como o transporte público e em áreas como saúde e assistência social



Lucy lamentou o que chamou de “regresso” na gestão das escolas de Teresina com o fim da eleição de diretores das unidades e afirmou que a cidade estaria fora dos trilhos. “É uma falta de gestão completa, o Firmino quando entregou a prefeitura em 2020 entregou um trem nos trilhos, hoje a gente vê esse trem descarrilhado. Uma gestão que não está sabendo gerir o nosso município. Foram várias mudanças que fizeram na educação que não trás benefício a população. Como a questão de não haver eleição para diretores nas escolas municipais, isso foi uma grande conquista nas comunidades, é um regresso”, disse a deputada.

Lucy ainda repercutiu uma matéria feita com exclusividade pelo jornal ODia que mostrou o desequilíbrio no orçamento para 2022 e a destinação política da verba para secretarias pelo critério político, para a parlamentar a população é a principal prejudicada pela má gestão. “A gente tem medo de se destruir o que foi feito, foi um trabalho de formiguinha na educação, e a gente fica muito sentida com esse desmantelo na educação e em todos os setores. No transporte público, na saúde, na assistência social. O que a gente vê é um município que vem fazendo a divisão política dos órgãos que deveriam estar servindo a população, é um rateio político das secretarias do município, o povo sai perdendo com essas atitudes”, concluiu Lucy Soares.

A Prefeitura de Teresina foi consultada a respeito das denúncias feitas por Lucy, porém não se manifestou.



FOTO: Thiago Amaral/Ascom Alepi

