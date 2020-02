Deputada Elisangela Moura defende permanência de Enzo Samuel no PCdoB

O vereador Enzo Samuel tem o apoio da deputada estadual Elisângela Moura (PCdoB) para permanecer no PCdoB. A manifestação da parlamentar em favor de Enzo acontece de forma tímida, mas suficiente para acalmar os ânimos na sigla.

De volta à Assembleia Legislativadesde a semana passada, Elisângela Moura evita falar abertamente sobre qual seu posicionamento sobre a proximidade do vereador com o prefeito Firmino Filho. Ela prefere dizer que o assunto está sendo tratado pela direção do partido. Contudo, afirma que as opiniões de Enzo Samuel devem ser respeitadas.

“O Enzo é um grande vereador. O partido, tanto a direção municipal como a direção estadual, estará cuidando dessa questão mais de perto. O que tenho observado é o trabalho que ele tem feito. Muitas vezes a gente milita no partido, mas as pessoas têm suas opiniões. Acredito que essas opiniões devem ser respeitadas. É uma decisão do partido e será tomado o melhor caminho para nosso vereador”, disse.

Deputada Elisângela Moura em entrevista a O Dia Tv (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

O presidente do diretório estadual do PCdoB, José Carvalho, por outro lado, é mais incisivo no assunto. Para ele, só é possível chegar a uma decisão sobre permanência do vereador no partido após a convenção municipal. Porém, ele antecipa que seguir o candidato de Firmino e querer permanecer no PCdoB é inconsistente.

“O partido é muito exigente na questão da fidelidade com as ideias e posições políticas. Nesse momento há uma divergência que se resolverá no processo da convenção. Temos plena confiança que o partido está unido nessa posição de seguirmos juntos com o projeto político liderado pelo governador Wellington Dias. É uma questão que se resolverá com o tempo. Não há menor possibilidade de marchar com o prefeito Firmino Filho e ficar no PCdoB”, afirmou.

Otávio Neto