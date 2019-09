Deputada cobra mais atenção à violência política contra as mulheres

Uma das principais bandeiras de campanha, a deputada federal Margarete Coelho (Progressistas) segue defendendo no Congresso Nacional não apenas a participação da mulher nos espaços políticos, mas também cobrando que os direitos conquistados por elas sejam garantidos e respeitados.

Integrante da comissão parlamentar mista de combate à violência contra mulher, que reúne deputadas e senadoras, a piauiense sugeriu que o grupo dê maior destaque aos casos de violência política sofrida por esse segmento da população brasileira.

Leia também:

Margarete se coloca à disposição para disputar prefeitura de Teresina

"Enquanto não formos vistas como cidadãs por inteiro, enquanto não ocuparmos espaços de decisão e não fizermos políticas públicas, as mulheres vão ser desfocadas, vão ter sempre essa sensação de degrau quebrado, que a gente pensa que conquistou, que subiu e esse degrau depois se revela muito frágil, sem nos dar sustentação", afirmou Margarete.





Margarete Coelho cobra mais atenção à violência política contra as mulheres - Foto: O Dia



Entre as principais atribuições da comissão, que conta com a participação de 24 parlamentares, está o diagnóstico de lacunas nas ações e serviços da seguridade social e na prestação de segurança pública e jurídica às mulheres vítimas de violência, bem como de apresentar propostas para a consolidação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia