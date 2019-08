Deputada cobra empenho do Incra na melhoria de condição dos assentamentos

A deputada estadual Elisângela Moura (PC do B) cobrou empenho do novo superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Tiago Vasconcelos, empossado na última semana. Para ela, o foco do órgão no Piauí deve ser a melhoria das condições das famílias instaladas nos assentamentos espalhados pelo estado.

“Sabemos da importância do INCRA e conhecemos as demandas dos agricultores familiares. Entendemos que a questão da regularização das famílias que já estão assentadas é necessária, mas reconhecemos que precisamos buscar mais alternativas para aqueles que estão sem seu pedaço de terra, por isso devemos criar uma perspectiva de reforma agrária”, afirmou a deputada.



Elisângela diz que sabe da importância do Incra e conhece as demandas dos agricultores familiares - Foto: O Dia



Elisângela, que atua há bastante tempo junto na gestão da Federação dos Trabalhadores da Agricultura (Fetag), também afirmou que vai continuar trabalhando na defesa dos direitos agricultores e familiares das áreas rurais, bem como no diálogo junto aos órgãos ligados ao setor, como é o caso do Incra.

“Vamos buscar esse diálogo. A Federação juntamente com os movimentos sociais estará à frente dessa discussão porque queremos a regularização das famílias que já estão assentadas, mas queremos também poder assentar mais famílias”, finalizou.

Natanael Souza - Jornal O Dia