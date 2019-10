Deolindo Moura defende que candidato do PT seja definido este mês

O vereador Deolindo Moura (PT) quer que a definição do candidato a prefeito do Partido dos Trabalhadores para as eleições do próximo ano aconteça ainda em outubro. Segundo ele, a demora para definir o nome acaba prejudicando a sigla, uma vez que quase todos os partidos que fazem oposição ao prefeito Firmino Filho já definiram o seu representante na disputa majoritária de 2020.



“Não faz nenhum sentido todos os partidos de oposição já terem definido o seu candidato e nós não termos definido, e virarmos o ano sem essa definição. Não faz nenhum sentido caminharmos pela rua da nossa cidade sem poder apresentar o nosso pré-candidato. O PT hoje tem 38 pré-candidatos a vereador e nós queremos que o mais rápido possível essa definição seja tomada”, pontuou Deolindo.

Na próxima terça-feira, dia 15, o diretório municipal do PT vai se reunir para tratar, entre outros assuntos, da escolha do candidato a prefeito. Disputam o posto os deputados estaduais Fábio Novo e Franzé Silva e o líder comunitário Júnior do MP3.

Um dos critérios estabelecidos internamente no PT para a definição é a realização de pesquisas qualitativas e quantitativas, que, para o vereador Deolindo Moura, não devem ser justificativa para protelar a escolha do nome. “Se o critério for simplesmente pesquisas, já temos duas, em que entendemos que o deputado Fábio Novo está melhor posicionado”, disse.





João MagalhãesNatanael Souza